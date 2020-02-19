Refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada

DHA 19 Şubat 2020 Çarşamba17:14 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 17:14

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Sanayi Sitesi mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. K.S. yönetimindeki 61 KK 328 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın motor kısmı alev aldı. Otomobilden çıkmayı başaran sürücü K.S. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.