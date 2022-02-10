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Refüje çarparak takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çorum'da refüje çarparak takla atıp, ters dönen otomobilin sürücüsü Cengiz Aytaç (34)hayatını kaybetti. Cengiz Aytaç'ın, Zeytinburnu Müftülüğü'nde murakıp olarak görev yaptığı öğrenildi.

DHA10 Şubat 2022 Perşembe 11:36 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:36
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Kaza, dün akşam İstanbul-Samsun D-100 yolu Akören köyü Hacıhasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Amasya'nın Suluova ilçesine giden Cengiz Aytaç yönetimindeki 05 AAR 741 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca refüje çarparak takla attı. Ters dönen araçta sürücü sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde sürücü Aytaç'ın hayatını kaybettiği belirledi. Cengiz Aytaç'ın, Zeytinburnu Müftülüğü'nde murakıp olarak görev yaptığı öğrenildi.

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