  • Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı! Ünlü sunucu tedavi altına alındı
Güncel

Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı! Ünlü sunucu tedavi altına alındı

Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanmasının ardından özel bir hastanede tedavi altına alındı.

İHA30 Mayıs 2026 Cumartesi 11:24
Uzun yıllar televizyon ekranlarında görev yapan Reha Muhtar'ın, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye başvurduğu öğrenildi. Doktorlar tarafından yapılan kontrollerin ardından Muhtar'ın kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Hastanede gözetim altında tutulan Muhtar'ın sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği öğrenilirken, ailesi de Bodrum'a hareket etti.

Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum'a geldiklerini belirterek sevenlerinden dua istedi. Uğur paylaşımında, "Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımızın babalarının yanında olmaları ve sağlık durumunu takip etmeleri için Bodrum'a doğru yola çıktık. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Reha Muhtar'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

