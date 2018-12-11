Rehabilitasyon merkezinde engelli çocuğa işkence

Küçük çocuğun annesi Emine Kılınç (36), haftanın üç günü kuruma giden oğlunun cumartesi günü eve geldiğinde yüzü ve kollarında büyük morluklar gördüğünü belirtti.

Merkezi arayarak durumla ilgili bilgi edinmeye çalıştığını anlatan Kılınç, “Rehabilitasyon merkezi bu yaraları çocuğun kendisinin yapabileceğini söylüyor. Bir insan kendi kolunun arkasını nasıl ısırır. Oğlum hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı. Madem böyle bir durum yaşanıyor, kimse neden müdahale etmiyor? Oğlum merkeze girerken ve çıkarken güvenlik kamerası görüntüleri var. Bir engelli çocuğa bunu nasıl yaparlar aklım almıyor. Ben bu tür merkezlerde her yere güvenlik kamerası takılmasının zorunlu hale getirilmesini istiyorum” dedi. Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı.