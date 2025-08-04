Reklam panolarıyla İstanbul'u soydular! ''Gerçek sahibi Murat Ongun'dur''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, belediyede görev yaptığı döneme ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse ifadesinde onlarca isim, kurum ve sürece dair detaylı anlatımlarda bulundu. Karaköse, birçok ihalenin nasıl organize edildiğini anlattı.

"SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ AMA DEVAM ETTİLER"

Anadolu Yakası'ndaki direklerdeki reklam alanları işi, Medya Pano isimli firmadaydı. Bu firmanın da sözleşmesi feshedildi fakat Medya AŞ ile İBB'yi devre dışı bırakarak sözleşme imzalayıp bu reklam alanlarını kullanmaya devam ettiler. Bu firmanın yetkilisi olan Mehmet Demirci, Kağan Sürmegöz ile yakın ilişki içerisindeydi. 2-3 haftada bir görüşürlerdi.

"KAĞAN SÜRMEGÖZ REKLAMA GÖZ YUMDU"

2022 yılı sonunda Kağan Sürmegöz'ün talebi ve isteğiyle reklam yönetimi müdürlüğünce reklam uygulamalı çiçek büfesi şeklinde 3 yıllığına Encümen kararı ile ihale edildi. İhale gereği 60 adet çiçek büfesi konumlandırılacaktı fakat sadece 50 adet kurulabildi. Çiçek büfesi reklam ihalesine ilişkin, normalde büfelerin arka yüzeyine reklam konamazken Eyüp Subaşı'nın şirketine çiçek büfelerinin arka yüzeyine de reklam koymasına Kağan Sürmegöz tarafından göz yumuldu.

"İSTANBUL'UN REKLAM BARONU"

2022 senesinden sonra Alper Aydın'ın sahibi olduğu Sev Reklam hızlı bir şekilde büyüdü. Hatta Elif Güven bir ifadesinde Alper Aydın'a hitaben "İstanbul'un reklam baronu" şeklinde hitapta bulundu. Bağdat Caddesi'nde bulunan tüm reklam alanlarını, Medya AŞ üzerinden Elif Güven vasıtasıyla Alper Aydın almıştır ve bu reklam alanlarından çok büyük paralar kazanmıştır ve hâlâ da kazanmaya devam etmektedir. 2024 seçimlerinde de Inova Reklam ve Sev Medya'nın, Ekrem İmamoğlu'na büyük miktarlarda sponsor olduğunu Elif Güven'den bizzat duydum.

BİLLBOARDLAR GAINTBOARDA ÇEVİRİLDİ

2011 yılında İBB Emlak Müdürlüğü'nce 10 yıllığına 4 bin adet billboard, 600 adet megalight ihalesi yapılmıştı. 2021 yılında ihalenin süresi sona erdiği için tekrar 10 yıllık meclis kararı alınarak yeniden ihaleye çıkıldı. İhale Kültür AŞ bünyesinde kaldı. Yeni ihalede 4 bin adet olan billboard sayısı 3 bine düşürüldü. Sahada olan bin adet billboardun İBB'nin hizmet ve tanıtımlarında kullanılacağı belirtildi. İhale sonrası sözleşme imzalandı ancak ihale dosyası incelendiğinde görülecektir ki ihaleyi kazanan İlbak ailesinin şirketi olan Kentvizyon isimli şirket, bin 600 billboardun 400 adet gaintboarda çevrilmesi için dilekçe verdiler.

BİLE İSTEYE KAMUYU ZARAR ETTİRDİLER

Adem Tuncay ile birlikte böyle bir dönüşümün mümkün olmayacağını, bunun çok net bir şekilde kamu zararı oluşturacağını Kağan Sürmegöz'e beyan ettik. Kağan Sürmegöz bu dönüşümü şirketin yapmasına göz yumdu. İBB tarafından yapılan ve Kültür AŞ uhdesinde kalan ihale yapılmadan Kentvizyon isimli firma kendilerince zaten panoların yerlerini sahada düzenlemişlerdir. Zabıta, bahsi geçen bu ihalede müdahale etmesi gerekirken müdahalede bulunmuyordu. Kağan Bey, Kentvizyon isimli firmadan gelen bir dilekçeye istinaden onay yazısı yazmamızı istedi. Adem Tuncay ve ben imzalamayacağımızı beyan ettik. Kağan Sürmegöz de kendisi ve o dönemin genel sekreter yardımcısı Buğra Gökçe'nin imzalarıyla bu onayı verdiler.

ANATOLİA FİRMASI ERTAN YILDIZ'A AİT

Anatolia isimli firmaya ilişkin olarak Kağan Sürmegöz'ün ve Adem Tuncay'ın ağzından birçok kez, bu firmanın Ertan Yıldız'a ait olduğunu duydum. Belediyeden ihale alan diğer firmalar, ürünlerini bu firmadan temin etmeleri yönünde zorlanıyorlardı. Panofect firmasının genel müdürü Abdussamet Baydar'dan duyduğum için biliyorum.

ASIL YÖNETİCİ MURAT ONGUN'DU

Reklamist firması, sahadaki adet ve lokasyonlara uymayarak haksız kazanç sağladı. İBB idaresi bununla ilgili hiçbir önlem almadı. Tam tersi bu firmanın önünü açtı. Bu firmanın sahipleri resmiyette Nihat Sütlaş olarak gözükse de asıl sahibi Murat Ongun'dur.

İBB içerisinde gerek yöneticiler gerekse memurlar Nihat Sütlaş'tan çekinirlerdi çünkü herkes bu şahsın Murat Ongun'un ortağı olduğunu bilirdi. Ponte Reklam'ın sahibi fiiliyatta Murat Ongun'dur. Emre Kızılırmak'ın ifadesine göre de Naz Reklam'ın yetkilisi ise kendisidir.

BELEDİYE KADROSUNU YILDIZ VE SÜRMEGÖZ KURDU

Bakırköy Belediyesi başkan yardımcılarının ve müdürlerinin belirlenmesi konusunda Kağan Sürmegöz aktif rol oynamıştır. Hatırladığım kadarıyla Arda Karadağ bu şekilde belediye başkan yardımcısı olmuştur. Bakırköy Belediyesi'ni Ertan Yıldız, Kağan Sürmegöz ile beraber organize etmiştir.

USULSÜZ İŞLERDE YÜZDE 10 KOMİSYON

2020 yılında İBB'de odamda bulunduğum bir gün bir kurye geldi. Elinde iki kolu vardı. Reklam Yönetim Müdürü Kağan Sürmegöz'ü sordu. ŞOK kart olduğunu, konuyu bildiğini söyledim. O da kolileri eski Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin'in danışmanı olan Emre Yeşilördek'e teslim etmemi söyledi.

Fatih Özçelik'ten duyduğum kadarıyla belediyenin yapacağı ödemelerle Emre Yeşilördek ilgilenmektedir ve bazı usulsüz iş ve işlemler için %10 komisyon almaktadır. Yaklaşık 5 yıldır şu an sahada olan 4 tarafı reklam içeren ikonlar, ecrimisil bedeli adı altında alınarak bazı firmalara verilmektedir.

Birlik Medya, bu ikonları düşük bedelle ecrimisil ödeyerek kullanmaktadır ve ihaleyle verilmesi halinde kamuya yüklü miktarda gelir sağlanacakken muvazaalı bir şekilde ecrimisil bedeli tahsil edilerek kullandırılması suretiyle kamu zararına sebep olmaktadır."

CHP BENİ AVUKATLARLA TEHDİT ETTİ

Gerek Emniyet'te gerekse de cezaevinde, CHP ve Kağan Sürmegöz tarafından tarafıma birçok avukat gönderilip konuşmamam yönünde baskı ve tehditlere maruz kaldım ama bu gelen avukatların hepsini tersleyerek reddettim.

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