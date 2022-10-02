Resepsiyonda 28 Şubat zihniyeti! MSB: Olaya karışanlar görevden alındı

Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda tepki çeken görüntüler meydana geldi.

Bir grup rütbeli asker adeta 28 Şubat zihniyetini andıran bir eylem gerçekleştirdi.

RESEPSİYONDA 28 ŞUBAT ZİHNİYETİ! RÜTBELİ ASKERLER, VALİ'Yİ GÖRMEZDEN GELDİ

30 Ağustos kapsamında Tokat Valiliği'nde gerçekleştirilen resepsiyonda kalabalık bir askeri grup, kendilerini kapıda karşılayan ve Cumhurbaşkanı'nı temsilen kenti yöneten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı. O görüntüler sosyal medyadan da büyük tepki topladı.

MSB: OLAYA KARIŞANLAR GÖREVDEN ALINDI



Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklama yayımladı. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin, yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır."