Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, kamu hizmetlerinde bürokrasi azaltılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan genelgede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kamu hizmetlerinde sorun çözen, çözüm üreten, vatandaş odaklı devlet anlayışı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önceliğidir.' ifadelerine yer verdi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verdi:
Kamu hizmetlerinde sorun çözen, çözüm üreten, vatandaş odaklı devlet anlayışı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önceliğidir.
Hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması için devlet ve millet bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılmalıdır.
Kamuya yapılan tüm başvurularda talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi anında incelenecek.
Başvurularda talepler ilk başvuru yerinde neticelendirilecek başvuru sahibine işlemler hakkında nihai ve kesin bilgi verilecek.
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