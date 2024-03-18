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Resmi Gazete'de yayımlandı! Afyonkarahisar'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek

Afyonkarahisar'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! Afyonkarahisar'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek
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Afyonkarahisar Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihale, 2 Nisan Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

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