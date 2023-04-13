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Resmi Gazete'de yayımlandı: Cunda Adası kesin korunacak alan ilan edildi

Trabzon'un Of, Sivas'ın Zara ve Adıyaman'ın Besni ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilirken, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 05:32 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cunda Adası kesin korunacak alan ilan edildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Trabzon'un Of İlçesine bağlı Eskipazar mahallesi sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar, "İlk İşyerim Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle sağlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Sivas'ın Zara ilçesi Ahmet Başyurt mahallesi sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazların da "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle sağlanması amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Ciritmeydanı Mahallesi'nde ilan edilen riskli alan içerisindeki taşınmazların ise çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan, afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakınca teşkil eden yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Besni Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması sağlanacak.

CUNDA ADASI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLAN EDİLDİ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca "Afyonkarahisar İli Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliği" ile merkezi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde olmak üzere "Doğal Şehirler Birliği"nin kurulmasına karar verildi.

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