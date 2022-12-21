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  • Resmi Gazete'de yayımlandı... Elektronik eşyaların bandrol bedelleri değiştirilmedi
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Resmi Gazete'de yayımlandı... Elektronik eşyaların bandrol bedelleri değiştirilmedi

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2023 yılında tahsil edilecek bandrol bedelleri aynı miktarlarda uygulanmaya devam edilecek.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 09:21 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı... Elektronik eşyaların bandrol bedelleri değiştirilmedi
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.

  • elektronik eşya
  • bandrol
  • Cumhurbaşkanı Kararı

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