Resmi Gazete'de yayımlandı: Uşak'taki hava aracı kazasında rapor tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu olaya dair "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu", ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazır hale getirildi. Rapora başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

THK Uçuş Akademisi AŞ'nin işletmesinde, TC-CCS tescil işaretli, 172S11066 seri numaralı, Cessna Aircraft Co. 172S Skyhawk tipi hava aracı, öğrenci pilot kontrolünde (SP20586), 27 Temmuz 2022 tarihinde Uşak Havalimanı'ndaki 09 pistine sert iniş yapmıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı.