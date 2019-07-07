29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Reyhanlı'daki patlama ile ilgili 16 gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili 16 kişi yakalandı.

Önceki gün meydana gelen olayla ilgili araçta bulunanların tüm bağlantılarını araştıran polis, bazı kişilerin irtibatını tespit etti. 

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bakan Çavuşoğlu memleketini tanıttı, kuzu sevdi, mantar topladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Reyhanlı'daki patlama ile ilgili 16 gözaltı

Reyhanlı'daki patlama ile ilgili 16 gözaltı

Endonezya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'da şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

İstanbul'da 49 milyon yolcu uçtu

İstanbul'da 49 milyon yolcu uçtu

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

GKRY'de KKTC'li ticari araca saldırı

GKRY'de KKTC'li ticari araca saldırı

Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu

Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu

Kırkpınar'da şampiyon belli oldu

Kırkpınar'da şampiyon belli oldu

Gri listeye çizik

Gri listeye çizik
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Çavuşoğlu memleketini tanıttı, kuzu sevdi, mantar topladı

Bakan Çavuşoğlu memleketini tanıttı, kuzu sevdi, mantar topladı

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

Boğaz'ın derinliklerinde görüntülendi! Devasa ve çok tehlikeli

Türk Yıldızları nefes kesti!

Türk Yıldızları nefes kesti!

Osmanlı sarayının en gözde tatlısı! Karpuzda pişiriliyor

Osmanlı sarayının en gözde tatlısı! Karpuzda pişiriliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA