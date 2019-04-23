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Sri Lanka’daki terör saldırılarında hayatlarını kaybeden Türk mühendisler şehit sayılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Sri Lanka’daki terör saldırılarında hayatlarını kaybeden Yiğit Ali Çavuş ve Serhan Serkan Nariçi şehit sayılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden Adıyamanlı iki genç mühendisin memleketlerinde şehitliğe defnedilmesi talimatını verdi. Teröre oteldeki kahvaltı sofrasında yakalanan İnşaat mühendisi Yiğit Ali Çavuş ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi'nin cenazeleri bugün getirilecek.
 
ADINA OKUL YAPILACAK
Başkent Colombo'daki The Shangri-La Hotel'de kahvaltı yaparken ölen mühendisler Yiğit Ali Çavuş (27) ile Serhan Serkan Nariçi'nin (34) evlerinde hüzün ve gözyaşı var. Baba Mehmet Çavuş, "Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, Binali Yıldırım ve milletvekilleri sağ olsunlar aradılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Enka şirketi de evladım adına okul yaptırma sözü verdi" dedi.
 
MEZAR TAŞINA YAZILSIN
3 yıldır Sri Lanka'da olan Serhan Nariçi'nin babası Mehmet Nariçi, "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. Şehitliğe defnedilmesi için talimat verdiğini söyledi. Bu bizi onurlandırdı. Bizler ailece karar aldığımızı, Gölbaşı ilçemizde mezarlığa defnedilmesini ancak mez ar taşına şehit diye yazılırsa bizlerin acısını hafifleteceğini söyledik. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" dedi.
 
(Sabah)
 

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