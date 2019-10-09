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Riva'da öğrencilerin bulunuğu servis aracına kurşun yağmuru

BEYKOZ Riva'da öğrencilerin bulunduğu servis minibüsüne ateş açıldı.

  • DHA
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Beykoz Riva Mahallesi'ndeki olay dün saat 16.00 sıralarında  meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemil Gök (58), Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 4 öğrenciyi okul çıkışı evlerine götürmek üzere yola çıktı. Servis sürücüsü Gök, Paşamandıra köyünden geçtiği sırada aniden önüne çıkan köpeğe çarptı.
 
Çarptığı köpeğe bakmak için durmak isteyen Gök'e tam da bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Neye uğradığını şaşıran Cemil Gök, servis minibüsünün arka camları ve kapılarına kurşun isabet edince durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Olayda mucize eseri yaralanan olmazken serviste bulunan 4 öğrenci ölümden döndü. Olayda aracın arka camı ve kapılarına isabet eden çok sayıda saçma izi ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
 
"KÖPEĞE BAKMAK İÇİN YAVAŞLADIĞIM SIRADA ARKAMDAN ATEŞ AÇILDI"
 
Başından geçen dehşet anlarını anlatan servis sürücüsü Cemil Gök, "Cumhuriyetköy'den öğrencileri aldıktan sonra Riva'ya doğru gidiyordum. Paşamandıra köyünü geçtikten sonra önüme aniden fırlayan hayvana çarptım. Durup köpeğe bakmak için yavaşladığım sırada arkamdan ateş açıldı. Çocuklar fark etmedi ama ben anladım. Hemen oradan uzaklaştım. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Olay sırasında durup durmama arasında tereddüt ettim. Yani insem orada bana da ateş edecekti. Allah korusun ölebilirlerdi de.  Şikayetçi oldum, tutanaklar tutuldu. Karakol gerekeni yapacak. Bunu yapan kimse bulunmasını istiyoruz.  Yani kazadır bu. Böyle bir durumda  herkes birbirine ateş mi edecek " dedi.
 
Sürücü Cemil Gür'ün arkadaşı ve meslektaşı Satılmış Arslan ise yaşanan olayın, civarda servis taşımacılığı yapan herkesi ve özellikle öğrencilerle velilerini etkilediğini söyledi. Arslan, "Okul servis işi yapıyorum. Arabayı bu şekilde görünce şaşkına döndük. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü ben de öğrenci taşıyorum. İnsanlar çocuklarını bize emanet ediyor. O yüzden bu işin üzerinde duracağız" şeklinde konuştu.

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