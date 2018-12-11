Rize Emniyet Müdürlüğünde silah sesleri duyuldu, emniyet binasından bazı yaralılar ambulanslarla çıkartıldı. İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Müdürü Verdi'nin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Rize Emniyet Müdürlüğünde silah sesleri duyuldu, emniyet binasından bazı yaralılar ambulanslarla çıkartıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin hastanede olduğunu belirterek, "İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlar ifade edecekler. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." dedi.