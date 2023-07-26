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Güncel

Rize'de hastanede silahlı saldırı! 5 kişi yaralandı

Rize'de acil serviste aralarında husumet bulunan iki kişinin silahla ateş etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 02:04 - Güncelleme:
Rize'de hastanede silahlı saldırı! 5 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan M.S.Z. ile M.Ç. Rize Devlet Hastanesi'nin acil servisinde karşılaştı. Bir süre tartışan taraflar, daha sonra silahla birbirlerine ateş etti.

Olay sırasında, M.Ç. ve beraberindeki Y.E.Ö'nün yanı sıra polis memuru E.E, jandarma uzman çavuş Ş.Ş. ile sağlık personeli F.H, yaralandı.

Olay yerinden ayrılıp Cumhuriyet Caddesi istikametine kaçan M.S.Z, polis tarafından vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'le hastaneye gelerek, yaralıların durumuna ilişkin İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'den bilgi aldı.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceden aralarında husumet bulunduğunu değerlendirdikleri vatandaşların acil serviste sözlü münakaşa yaşadığını söyledi.

Tartışmanın büyüdüğünü belirten Sarı, "Bu daha sonrasında silahlı çatışmaya dönüşüyor. Bir başka vesileyle hastanede bulunan jandarma uzman çavuşumuz ve bir polis memurumuz mesleki sorumlulukları gereği şahıslar arasında gerçekleşen çatışmaya müdahale ediyorlar. Bu süreç esnasında uzman çavuşumuz ve polis memurumuz ayaklarından yaralandılar. Bunun yanı sıra bir hastane personelimiz hafif şekilde yaralandı." dedi.

Sarı, uzman çavuş, polis memuru ve sağlık personelinin hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olaydaki şüpheli şahıslardan bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde müşahede altında ve diğer şüpheli emniyet ekiplerimizce suç aleti ile gözaltına alındı. Başsavcılığımız tarafından süreç başlatıldı."

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