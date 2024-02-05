Rize'de kentsel dönüşüm kapsamındaki binaların yapımı tamamlandı

Rize'nin Taşlıdere Mahallesi'nde zemininde gerçekleşen kaymadan ötürü yan yattıkları için 'Rize'nin Pisa kuleleri' olarak adlandırılan 12 binanın, 8 Ocak 2021 tarihinde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkımları gerçekleştirildi. Yıkımların tamamlanası ile yerlerine yapılacak binaların temel inşaatına başlandı. Binaların temelinde 960 adet fore kazık kullanıldı. Yaklaşık 4 yıl süren inşaatların sonunda 4 blok halinde 136 konut ve 20 adette dükkândan oluşan binalar tamamlandı. Binaların dış cephesinin de bitmesiyle beraber çevre düzenlemesine geçildi. Yaklaşık 2 ay içerisinde ise konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Yapılan binalar hem mahalle sakinleri hem de hak sahipleri tarafından beğenildi.

"BURADA 960 TANE FORE KAZIK KULLANILDI"



Binaların yapımında 960 tane fore kazık kullanıldığını vurgulan Taşlıdere Mahallesi Muhtarı Selim Kara, "Bu binaların yıkılmasındaki en büyük neden zemindi. Binalar yapılmasının üzerinden 30 yıl geçmeden kaymaya ve korozyona uğramaya başladı. Beton ve demir kalitesi bu nedenle bozuldu. Binalar yıkılıp yerine yenileri yapıldıktan sonraki görünümü zaten ortada. Burada 960 tane fore kazık kullanıldı. 4 bloktan oluşuyor. 3 blok Demokrasi Sokak'ta, 1 blok ise Menderes Bulvarı'nda bulunuyor. 136 tane konut var. Hak sahibi kadar konut yapıldı. 20 adette dükkân var. Şu anda çevre düzenlenmesine geçildi. Şu anda hak sahiplerinden muvafakatname alınıyor. Ardından kura aşamasına geçilecek. 1-2 ay içerisinde hak sahipleri kendi dairelerinin hangi konumda olduğunu ve ödemelerinin ne kadar olacağını öğrenecek" şeklinde konuştu.

"EVİN KAPISI KENDİLİĞİNDEN AÇILIYORDU"



Eski binaların yan olmasından ötürü kapıların kendi kendine açıldığını ifade eden Kara, "İnşaat başladığı noktada askıya çıkan bir liste vardı. O listeye güncellenmeden, vatandaşta mağdur edilmeden bir fiyat verildi. Belediye Başkanımızla görüştüğümüz zamanda kendilerine bu binalarda ekonomik durumu iyi olmayan kişilerin var olduğunu söylemiştik. Bu seneki fiyatlardan ödeme yapma şansları yok. Belediye Başkanımız da bizi kırmadı uğraştı makul bir fiyat belirledi. Eski halinde binalarda yaşayanlar evin kapısı kendiliğinden açılıyordu. Eski halinde binaların altında kaymalardan dolayı kanalizasyon sistemi bile aşağıya çöktüğü için kot kurtarmıyordu. Sistem doğru dürüst çalışmıyordu. Belediyenin araçları sürekli buraya gelip sistemi çekmeye çalışıyorlardı. Yağmurlu havalarda vatandaşlar evine giremiyordu. Ben burada kendim şahit oldum. Biz başkanımıza kanalizasyondan ötürü gitmiştik. O bize binaları tekrardan yapalım dedi. Olumlu bir sonuç aldık. Bugüne kadar geldik. İnşallah Ferah bir ortamda mahalle sakinleri yaşayacak" ifadelerini kullandı.

"MAHALLEMİZE YENİ BİR RENK KATTI"



Tamamlanan binaların dış görünüşünden ötürü beğendiklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Mustafa Bal, "Mahallemize yeni bir renk kattı. Çok güzel oldu. Biz beğendik. Eski hali çok kötüydü. Binalar zaten yan yatmıştı. Burada çok kötü binalar vardı. Yan yatmış binalarda oturan arkadaşlarımız kapılar kapanmasın diye altlarına tahtalar koyuyorlardı" dedi.

Yeni evine taşınmayı beklediğini belirten hak sahibi Havva Kopuz ise "Eski binalar sakattı. Şimdiki binalar çok güzel oldu. İnşallah hayırlısıyla evime oturmak nasip olur. Dış görünüşü çok güzel oldu. İçi de inşallah böyle olmuştur" şeklinde konuştu.