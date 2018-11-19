Rize'de silahla yaralama

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Pazar Caddesi'nde Rize Belediyesinin yürüttüğü yol çalışması sırasında, belediye personeli Muhammet P. ile Dağsu Mahallesi minibüs duraklarında çalışan bir şoför arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Durumu gören durağın kooperatif başkanı Sadık Karali (47), araya girerek tartışmayı sonlandırmak istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet P, belinden çıkarttığı tabancayla Karali'ye ateş etti.

Ayağından yaralanan Karali, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Muhammet P'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Öte yandan Karali'nin meslektaşları, Rize Belediyesi önüne gelerek olayı protesto etti.

Polis, belediye önü ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Belediye çalışanlarının sakinleştirmeye çalıştığı şoförler, dağılmamakta ısrar etti.

Dolmuş şoförleri, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi tarafından ikna edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.