Romanya Başbakanı Dancila: Türkiye'nin Avrupa'ya katkısını takdirle karşılıyoruz

Romanya Başbakanı Dancila'nın konuşmasından satırbaşları

Bugünkü diyaloğumuz çok farklı. Stratejik ortaklığımızı ele aldık. Türkiye ile Romanya arasındaki işbirliği yüksek seviyede bulunmaktadır.

Hem ikili hem de bölgesel alanda çok geniş alanda işbirliği alanında işbirliğimiz bulunuyor. İşbirliğimiz devamlı artıyor.

Diyaloğumuz açık. İsteğimiz, diyaloğumuzu ve işbirliğine devam etmektir.

Türkiye'nin Avrupa'ya katkısını takdirle karşılıyoruz.

Göçmen konusunda Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz.