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Romanya Başbakanı Dancila: Türkiye'nin Avrupa'ya katkısını takdirle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile ortak basın toplantısı düzenledi. Romanya Başbakanı Dancila burada yaptığı konuşmasında 'Türkiye'nin Avrupa'ya katkısını takdirle karşılıyoruz' ifadelerini kullandıç

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Romanya Başbakanı Dancila'nın konuşmasından satırbaşları
 
Bugünkü diyaloğumuz çok farklı. Stratejik ortaklığımızı ele aldık. Türkiye ile Romanya arasındaki işbirliği yüksek seviyede bulunmaktadır.
 
Hem ikili hem de bölgesel alanda çok geniş alanda işbirliği alanında işbirliğimiz bulunuyor. İşbirliğimiz devamlı artıyor. 
Diyaloğumuz açık. İsteğimiz, diyaloğumuzu ve işbirliğine devam etmektir.
 
Türkiye'nin Avrupa'ya katkısını takdirle karşılıyoruz.
 
Göçmen konusunda Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz.

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