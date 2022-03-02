''Romanya ve Türkiye bu tür insani konularda iş birliği geçmişine sahip''

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 11:19 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:19

Tinca, Rusya-Ukrayna savaşını, ortaya çıkan insani durumu ve Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye sürecinde Türkiye ve Romanya'nın yürüttüğü iş birliğini AA muhabirine değerlendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Tinca, "Bu sebepsiz ve yasa dışı savaşın yol açtığı trajik can kaybı ve yıkıcı ızdırap beni dehşete düşürüyor." ifadesini kullandı.

Tinca, Rusya'nın saldırılarında yakınlarını kaybedenleri, yaralananları ve evlerini terk ederek başka ülkelere sığınmak zorunda kalanları akıllarından çıkarmadıklarını vurgulayarak "Romanya, uluslararası hukukun ve kurallara dayalı uluslararası düzeni destekleyen temel ilkelerin açık bir ihlali olan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırısını şiddetle kınıyor." dedi.

Romanya'nın, uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini belirten Tinca, "Ukrayna'daki vahim durumun bölgede ve tüm Avrupa-Atlantik güvenliği üzerinde büyük etkisi var ve uzun vadeli sonuçları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tinca, Rusya'nın davranışını kınama ve yaptırım ortaya koyma konusunda uluslararası demokratik toplumun kararlı ve birlik içinde tepki gösterdiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun yanı sıra diğer Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinin de bu saldırganlığa karşı verilebilecek en doğru tepkiyi ortaya koyduğunu söyleyen Tinca, "Dünyanın dört yanındaki demokrasiler, bir saldırganlığın büyük maliyetinin olacağı konusunda Rusya'yı uyardı. Bugün, bu maliyet somut ve acı vericidir. Geniş çaplı bir yaptırım rejimi uygulanıyor." ifadesini kullandı.



Tinca, gelişmeler doğrultusunda, Avrupa-Atlantik dayanışmasının, NATO müttefiklerini, Romanya gibi ülkelerdeki müttefiklerin askeri varlığını artırmak da dahil olmak üzere, NATO'nun doğu kanadının güvenliğini artıracak önlemler almaya yönlendirdiğini de kaydetti.

NATO'nun müttefikleri korumak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini söyleyen Tinca, Ukrayna'ya çabucak sağlanan yardımın önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Tinca, sahadaki gelişmeler göz önüne alındığında, Rusya'ya yönelik yaptırımların benzeri görülmemiş, kapsamlı ve güçlü olduğunu belirtti.

Bölgesel platformların rolünü de değerlendiren Tinca, "Ne yazık ki bölgesel iş birliği heveslileri bile donup kaldıklarını kabul etmek zorundalar, bu şartlar altında artık işlev göremezler." ifadesini kullandı.

- "İNSANİ DURUM AÇISINDAN İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İÇİN ACİL ADIMLAR ATTIK"

Tinca, Ukrayna'dan tahliyelere ilişkin ise "Romanya ve Türkiye, öncelikle Ukrayna'dan kaçan Türk vatandaşlarının Romanya toprakları üzerinden ülkelerine geri dönüşlerini kolaylaştırdı ve Ukrayna'daki insani durum açısından iş birliği yapmak için acil adımlar attı." dedi.

Romanya'nın ilk adım olarak, Ukrayna'dan gelen yabancı uyrukluların vize ve Kovid-19'la ilgili PCR testleri, karantina gibi gerekliliklerden muaf tuttuğunu belirten Tinca, "Bu durum, yabancı uyrukluların Romanya kara sınırında kontrol noktalarından geçişini kolaylaştırdı ve binlerce kişinin Romanya'nın uluslararası havaalanlarını, demir yolunu, ulaşım altyapısını kullanarak kendi ülkelerine dönmesine izin verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Tinca, Ukrayna ile en uzun sınıra sahip komşu devlet Romanya'nın Ukrayna için insani yardım dağıtım merkezi olarak hareket etmeye hazır olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Gelecek günlere ilişkin sahadaki istikrarsız durum göz önüne alındığında, Ukrayna'daki insani duruma yanıt vermek için Romanya topraklarında birçok ortak faaliyet göreceğimizi umuyorum. Türkiye ve Romanya, Ukrayna'ya insani yardım malzemesi ve tıbbi malzeme sevkiyatını organize etti ve bunu yapmaya devam edecek. Bu, yeni ortaya çıkmaya başlayan bir güvenlik durumu."

Tinca, Romanya'nın Ukrayna'dan gelen yarım milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurduğunu hatırlattı.

Romanya sınırına yakın büyük şehirlerin yanında mültecilere geçici barınak sağlayacak yerleri belirlemek için çaba sarf edildiğini anlatan Tinca, Romanya'nın Ukrayna ile 600 kilometreden fazla sınıra ve 9 doğrudan geçiş noktasına sahip olduğuna dikkati çekti.

Bu noktalarda hızlı geçişin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Tinca, bunların yanı sıra Moldova ile de mülteci akınının şu anda arttığı 3 geçiş noktasını paylaştıklarını hatırlattı.

Tinca, 28 Şubat'taki verilere göre, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Romanya'ya yaklaşık 90 bin Ukrayna vatandaşının geldiğini belirtti.

Bu insanların sadece yarıya yakının Romanya'dan geçerek ülkeden ayrıldığını söyleyen Tinca, Romanya'nın binlerce sığınma talebi aldığını kaydetti.

Tinca, Ukraynalı mültecilerin gelişiyle insani durumu yönetmek için önemli adımlar attıklarını belirterek "Her şeyden önce Romanya, son günlerde uluslararası ve ulusal medyanın da dikkati çeken, sivil toplum ve Romanya halkından gelen bir dayanışmaya tanık oldu. Binlerce Rumen gönüllü, kendiliğinden sınır kontrol noktalarına seyahat etti, sıcak yemek sağladı ve Romanya'ya gelen Ukraynalı ve yabancı uyruklular için ücretsiz ulaşım ve konaklama imkanı sundu." dedi.

- "ROMANYA VE TÜRKİYE BU TÜR İNSANİ KONULARDA ZATEN BİR İŞ BİRLİĞİ GEÇMİŞİNE SAHİPTİR"

Romanya ve Türkiye'nin coğrafi yakınlığı göz önünde alındığında Ukrayna'dan dönen Türk vatandaşlarının çoğunun Romanya topraklarından geçtiğini belirten Tinca, Romanya konsolosluk hizmetlerinin ve sınır makamlarının bu süreci sorunsuz ve verimli bir şekilde yönetmek ve masumların ölmesini önlemek için Romanya'daki Türk diplomatik misyonlarına gereken tüm desteği sağladığını kaydetti.

Büyükelçi Tinca, "Tıpkı birkaç yıl önce Romanya'nın, Türk yetkililerin iyi iş birliği sayesinde çok sayıda Rumen vatandaşı ülkesine geri gönderdiğinde olduğu gibi, Romanya ve Türkiye bu tür insani konularda zaten bir iş birliği geçmişine sahiptir." ifadesini kullandı.