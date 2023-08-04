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  • Röportajda uyuşturucu sattığını söyledi: Gözaltına alındı
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Röportajda uyuşturucu sattığını söyledi: Gözaltına alındı

İstanbul'da, sosyal medyada yayımlanan bir röportaj esnasında uyuşturucu madde sattığını söyleyen kişi gözaltına alındı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 12:32 - Güncelleme:
Röportajda uyuşturucu sattığını söyledi: Gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan bir videoda uyuşturucu madde sattığı yönünde ifadeler kullanan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından kimliği tespit edilen ve uyuşturucu madde bulundurmak dahil birçok suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A, polis ekiplerince Sancaktepe'deki ikametinde gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyete götürülen U.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan soruşturma başlatıldı.

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