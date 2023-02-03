Roy Keane: Bence Ronaldo'nun ayrılması kulübe yardımcı oldu

Old Trafford'daki ikinci döneminin sonlarına doğru Ronaldo'yu savunan Keane, şimdi ise ayrılığın teknik direktör Erik ten Hag'ın kafasını rahatlattığını ve önemli bir değişiklik yapmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Keane, "Bence Ronaldo'nun ayrılması teknik direktöre ve kulübe yardımcı oldu. Açıkçası burada kalıp yedekte otursaydı bundan mutlu olmayacaktı." dedi.

Keane sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulüpte kesinlikle yeni bir enerji var, yeni teknik direktör sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra iyi bir ivme yakaladı."

Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." demişti. Bu açıklama sonra ipler kopmuş ve Ronaldo Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olmuştu.

Cristiano Ronaldo ve Roy Keane 2003/04, 2004/05 ve 2005/06 sezonlarında Manchester United formasını giymişti.