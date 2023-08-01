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RTÜK, Disney'in skandal ''Atatürk'' kararına karşı harekete geçti: İnceleme başlatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Disney'i kastederek, 'Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.' ifadesini kullandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığı belirtilen Disney + isimli kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

IHA1 Ağustos 2023 Salı 21:23 - Güncelleme:
RTÜK, Disney'in skandal ''Atatürk'' kararına karşı harekete geçti: İnceleme başlatıldı
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Amerika merkezli bir dizi/film platformu Disney, 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyurduğu 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldı. AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DEĞERLERİNE VE MİLLETİMİZE SAYGISIZLIKTIR"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.

Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.

Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın."

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: İNCELEME BAŞLATILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu gelişme sonrası "Disney +" hakkında inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Disney +" isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

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