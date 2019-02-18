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RTÜK medya hizmet sağlayıcı kuruluşların görüş ve önerilerinin dinlenmesi amacıyla İstanbul'da toplantı organize etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın kuruluşlarının temsilcileriyle fikir paylaşımında bulunulması amacıyla toplantı düzenleyecek.

  • AA
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Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin'in talimatıyla organize edilen "RTÜK Medya Buluşmaları"nın ilki, 20 Şubat Çarşamba günü İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı toplantının gündemi "Yayıncılığın Geleceği ve RTÜK" olacak.

Üst Kurulun belirlediklerinin yanı sıra katılımcılardan gelen gündem önerilerinin ele alınacağı toplantıda, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların temsilcileri görüş ve önerilerini dile getirecek.

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