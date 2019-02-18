RTÜK medya hizmet sağlayıcı kuruluşların görüş ve önerilerinin dinlenmesi amacıyla İstanbul'da toplantı organize etti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın kuruluşlarının temsilcileriyle fikir paylaşımında bulunulması amacıyla toplantı düzenleyecek.