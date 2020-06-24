RTÜK üyeliği yapan CHP'li vekil Ali Öztunç'un FETÖ kanallarını kolladığı ortaya çıktı

IHA 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:38 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:42

Geçmişe dönük RTÜK kararlarına bakıldığında FETÖ kanallarını koruyan karşı oylar dikkat çekiyor. FETÖ yayın organlarına ilişkin Üst Kurul gündemine getirilen raporlara bazı üyelerin karşı çıktığı kararlarda net olarak görülüyor. Kararlar, CHP kontenjanından seçilerek yaklaşık iki buçuk yıl Üst Kurul’da bulunan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un FETÖ kanallarının adeta koruyucusu olarak görev yaptığını ortaya koydu.

Üst Kurul gündemine 17 Haziran 2015 tarihinde gelen kapatılan ‘Samanyolu Haber’in yalan ve iftira niteliğindeki düzmece belge ve görüntülerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan yayınlarıyla ilgili izleme raporuna Öztunç, ceza verilmemesi için karşı oy kullanıyor.

Yine 10 Nisan 2014 tarihinde gündeme alınan STV Ana Haber’in sahte ses kayıtlarını yayınlamasına ilişkin 6 farklı rapor, Öztunç tarafından yasa ihlali görülmeyerek reddediliyor.

25 Haziran 2014 tarihinde yapılan RTÜK toplantısında ise Öztunç, koruyucu kanatlarını Kanaltürk televizyonu için kullanıyor. Öztunç, Kanaltürk’ün 6112 sayılı yasada yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz” hükmünü ihlal ettiği raporunu kabul etmeyerek yine karşı oy veriyor. Kadına karşı şiddet görüntüleri ve tecavüz sahnelerini içeren rapor Ali Öztunç’u rahatsız etmiyor.

Aynı tarihli toplantıda Bugün TV’nin yayınlarında gizli reklam kullandığına ilişkin raporu da görmezden gelen Öztunç, yapılan açık yasa ihlallerine rağmen FETÖ kanallarına adeta kendisini siper ediyor.

Eski RTÜK Üyesi Ali Öztunç’un FETÖ kanallarına süreç boyunca elinden gelen her türlü desteği verdiği attığı tweetler ve katıldığı yayınlardan da açıkça görülebiliyor. Öztunç, FETÖ yayın organlarına canlı yayın konuğu olarak çıkarak iktidarı eleştirmek adına FETÖ savunuculuğu yapıyor.