RTÜK'ten 'yeme içme sahneleri yasaklandı' iddialarına yalanlama

"Ramazan boyunca dizilerdeki yeme içme sahneleri yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlanırken, "RTÜK'ün yapımcılara "Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek" gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

"RTÜK, bir ay boyunca dizilerde yeme içme sahnelerini yasakladı" iddiası doğru değildir.



��RTÜK'ün yapımcılara "Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek" gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir. pic.twitter.com/UKmGUD9KWB — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 1, 2023

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün yapımcılara ramazan boyunca yeme içme sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Şahin, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, yalandır. RTÜK'ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir."