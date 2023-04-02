İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2023 Pazar / 12 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • RTÜK'ten 'yeme içme sahneleri yasaklandı' iddialarına yalanlama
Güncel

RTÜK'ten 'yeme içme sahneleri yasaklandı' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan 'RTÜK, bir ay boyunca dizilerde yeme içme sahnelerini yasakladı' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM tarafından yapılan açıklamada, RTÜK'ün yapımcılara bu şekilde bir yazı göndermesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

2 Nisan 2023 Pazar 00:17 - Güncelleme:
RTÜK'ten 'yeme içme sahneleri yasaklandı' iddialarına yalanlama
ABONE OL

"Ramazan boyunca dizilerdeki yeme içme sahneleri yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlanırken, "RTÜK'ün yapımcılara "Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek" gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün yapımcılara ramazan boyunca yeme içme sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Şahin, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, yalandır. RTÜK'ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.