Ruhani'den Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili açıklama
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği harekat ile ilgili, 'Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda her türlü hakka sahip.' dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği harekat ile ilgili, ''Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda her türlü hakka sahip.'' dedi.
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