Ruhani'den Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili açıklama İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği harekat ile ilgili, 'Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda her türlü hakka sahip.' dedi.