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Ruhsatsız diş muayenehanesi zabıta ekiplerince mühürlendi

İstanbul Bağcılar'da polis ekiplerince baskın yapılan ruhsatsız diş muayenehanesi zabıta ekiplerince mühürlendi.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 12:32 - Güncelleme:
Ruhsatsız diş muayenehanesi zabıta ekiplerince mühürlendi
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Hürriyet Mahallesi'nde ruhsatı olmayan diş muayenehanesini tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleriyle adrese baskın düzenledi.

Ekipler, iş yerinde çok sayıda diş yapımı ve tedavisinde kullanılan materyal ele geçirdi.

Polis ekipleri, iş yeri açma ruhsatı ile mesleki yeterlilik belgesinin olmadığı ve "uyuşturucu madde kullanımı" suçundan kaydı olduğu öğrenilen O.D'yi (37) gözaltına aldı.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

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