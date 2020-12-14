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Ruhsatsız iş yerini kumarhaneye çeviren 17 kişiye toplam 70 bin lira ceza

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 17 kişiye toplam 70 bin lira ceza kesildi. Ruhsatsız iş yerinde yapılan aramada kumar oynamada kullanılan malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:04
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Alibeyli Mahallesi'nde bir iş merkezinin dördüncü katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerindeki 17 kişinin sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynadığını belirledi.

Zanlılara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 70 bin lira ceza uygulandı.

Ruhsatsız iş yerinde yapılan aramada kumar oynamada kullanılan malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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