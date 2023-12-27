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Ruhsatsız işletilen maden ocakları imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı imha edildi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Ruhsatsız işletilen maden ocakları imha edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde Kilimli ilçesinde 3 maden ocağının ruhsatsız işletildiği belirlendi.

Maden ocaklarında vinç, 2 vagon, havalandırma makinesi ve 50 metre ray ele geçirildi.

Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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