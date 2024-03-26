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Ruhsatsız maden ocağında kaza: Bir işçi can verdi

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında yaşanan iş kazasında 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi hayatını kaybetti.

AA26 Mart 2024 Salı 05:23 - Güncelleme:
Ruhsatsız maden ocağında kaza: Bir işçi can verdi
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında vagon ile vinç arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 49 yaşındaki Muhammed Korkut., vagon ile vinç arasına sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine madenden çıkarılan Korkut, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korkut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • maden iş kazası
  • Muhammet Korkut
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