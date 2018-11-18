Rum Kesimi'nin ana muhalefet partisi AKEL'in Genel Sekreteri Kiprianu Ankara'ya geliyor
Kıbrıs Rum Kesimi'nin ana muhalefet partisi AKEL'in Genel Sekreteri Andros Kiprianu, 23 Kasım'da Ankara'ya gelecek.
- DHA
Kıbrıs'ta doğalgaz geriliminin yaşandığı bir dönemde, Ankara Rumlar'ın en büyük partisi AKEL'in Genel Sekreteri Andros Kiprianu'yu ağarlayacak. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) adlı düşünce kuruluşunun davetlisi olarak Ankara'ya gelecek olan Kiprianu'nun, düzenlenecek etkinlikte görüşlerini anlatacağı ifade edildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavcuşoğlu'nun da katılacağı belirtildi.
Çavuşoğlu ile Kiprianu'nun toplantıdan sonra görüşme yapması bekleniyor. Diplomatik kaynaklar bu görüşmede, Rum tarafında önemli bir aktör olan AKEL lideri Kiprianu'ya Kıbrıs'ta bir çözüm de neyin olup, olmayacağının anlatılacağı yönünde görüş belirttiler.
Rum lider Nikos Anastasiadis´e yönelik muhalifi ile bilinen Andros Kiprianu, Kıbrıs sorunun kısa bir süre içerisinde çözülmemesi durumunda, bölünmenin kalıcı hale gelecegini savuyor.
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