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Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Askeri kargo gemisine geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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