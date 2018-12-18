Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

<p> Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.</p> <p> Askeri kargo gemisine geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.</p>
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