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Rus heyeti Ankara'ya geliyor

Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında Rusya'dan 20 kişilik heyet bugün Ankara'ya gelecek.

AA13 Kasım 2020 Cuma 10:31 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 10:31
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan geniş katılımlı bir heyetin bugün Ankara'ya geleceğini ve Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'dan gelen 20 kişilik ekip, bugün Türkiye'de olacak.

İlk olarak Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapması planlanan heyet, öğleden sonra Milli Savunma Bakanlığına geçerek teknik görüşmelere katılacak.

Askeri üst düzey heyetlerin yapacağı toplantılarda, anlaşma kapsamında taktik ve teknik olarak hangi tarafın nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular ele alınacak.

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