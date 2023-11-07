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Rusya, AKKA'dan çekildi! Dışişleri: Üzüntüyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararının üzüntüyle karşılandığını bildirdi.

AA7 Kasım 2023 Salı 18:37 - Güncelleme:
Rusya, AKKA'dan çekildi! Dışişleri: Üzüntüyle karşılıyoruz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın AKKA'dan çekilme kararının, 7 Kasım'da yürürlüğe girmesiyle antlaşmanın diğer taraf devletlerce uygulanmasının "imkansız hale geldiği" belirtilerek, "Çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, bu koşullar altında, NATO müttefiki diğer AKKA taraf devletleriyle antlaşmanın uygulamasını bir süre askıya aldığı aktarılan açıklamada, askıya alma kararının, "özünde geri alınabilir nitelikte" olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanat rejimi dahil alt bölgesel sistemiyle ve sayısal sınırlamalarla askeri kuvvetler arasında denge, şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlayan hukuki bağlayıcı nitelikteki AKKA'nın temellerine ve esas ilkelerine duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte Avrupa güvenlik mimarisinde ihtiyaç duyulabilecek güncelleme, ancak bu temeller üzerine inşa edilebilecektir. Bu itibarla konuya ilişkin temaslarımızı ilgili tüm taraflarla sürdüreceğiz. İçinden geçmekte olduğumuz olağanüstü dönemde, silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi düzenlemelerinin tam olarak uygulanmasına geri dönülmesi, uluslararası güvenlik bakımından her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır."

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