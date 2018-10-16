Rusya Devlet Başkanı'nın Danışmanı Uşakov: Dört taraflı görüşmeler yakında gerçekleşecek

Rusya Devlet Başkanı'nın Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye'nin dört taraflı görüşmelerinin yakın zamanda gerçekleşeceğini duyurdu.

Uşakov, daha önce bu görüşmenin İstanbul'da organize edilmesi için anlaşmaya varıldığını, şimdi son organizasyon noktalarının çözüldüğünü ve görüşmelerin konuları üzerinde çalışıldığını belirterek, "Bu görüşme yakın zamanda gerçekleşecek. Şu an kesin tarih söyleyemem" dedi.

Uşakov, dört ülke liderinin İstanbul'da Suriye sorununun görüşülmesi için bir araya geleceklerini söyledi ve daha önce Türkiye'nin zirvenin düzenleneceği yer hakkında inisiyatif sunduğunu hatırlatarak, "Türkiye'den yer hakkında inisiyatif geldi. Bu konu Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet başkanımız ve Almanya Başbakanı ile konuşması sırasında ele alındı, ardından Fransa Devlet Başkanı dahil edildi" dedi.