Rusya: Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı, gemilerin mürettabatı içinde Türkler de var
Rusya: Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı, mürettabatı içinde Türkler de var.
Rusya: Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı, mürettabatı içinde Türkler de var.
Rusya: Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı, mürettabatı içinde Türkler de var.
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