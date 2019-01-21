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Rusya: Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı, gemilerin mürettabatı içinde Türkler de var

Rusya: Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı, mürettabatı içinde Türkler de var.

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Rusya: Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı, mürettabatı içinde Türkler de var.

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