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Rusya-Ukrayna savaşını protesto için intihar girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı protesto etmek için intihar girişiminde bulunan kişi, gözaltına alındı.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 13:11 - Güncelleme:
Rusya-Ukrayna savaşını protesto için intihar girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı
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Sabah saatlerinde Taksim Tüneli üst geçidinde korkulukları aşan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, alt geçitteki trafiği durdururken, itfaiye ekipleri de üstgeçidin altına tedbir amacıyla şişme yatak açtı.

Rusça konuşan ve alkollü olduğu belirtilen kişinin, Ukrayna-Rusya savaşının durmasını istediği ve zaman zaman İngilizce "savaşı durdur" diye bağırdığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları neticesinde eski polis olduğu bildirilen Ukraynalı A.A.I, ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Daha sona gözaltına alınan A.A.I, polis merkezine götürüldü.

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