Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Rus medyasına göre konser öncesi, ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş 3 kişi salona girdi ve insanların üzerine ateş açtı. Saldırıda en az 40 kişinin öldüğü açıklandı.

ABD'den Rusya'daki saldırı sonrası açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Konser salonunun yer aldığı binada yangın da çıkarken olay yerine çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bildirildi. Salondan 100 kişinin tahliye edildiği ancak salonda kalan kişilerin olduğu bilgisi paylaşıldı.

"SALDIRI BİR TERÖR EYLEMİ"

Saldırının ardından binada patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi. Rus medyası, binanın çatısının çöktüğünü yazdı. 70'ten fazla ambulans ve Rus özel kuvvetleri olay yerine sevk edildi.

Moskova'da mobil iletişimde sıkıntılar yaşandığı bildirildi. Rus Kamu Denetçisi Moskalkova, saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm dünya Moskova'daki "terör eylemini" kınamalı açıklamasını yaptı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, başkentte konser salonuna yapılan terör saldırısını ele almak için bir görev gücü kurduklarını duyurdu.

Rus Federal Güvenlik Servisi: İlk verilere göre konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 40 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

MOSKOVA'DAKİ TÜM EKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm dünya Moskova'daki "terör Eylemini" kınamalı açıklamasını yaptı.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, bu hafta sonu Moskova'daki tüm spor, kültürel ve diğer halka açık etkinlikleri iptal etmeye karar verdiğini açıkladı.

ABD: UKRAYNA'NIN KARIŞTIĞINA DAİR DELİL YOK

Beyaz Saray, Moskova'daki saldırıyla ilgili olarak "görüntülerin korkunç" olduğuna dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, Moskova'daki ABD'lilerin bulundukları yerlerde kalmaları istendi. Beyaz Saray, saldırılara şu an için Ukrayna'nın karıştığına dair bir delil olmadığını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Özel bir kanalda canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Moskova'daki terör saldırısını kınadı.

TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Rusya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rusya makamlarının yapacağı açıklamaları takip etmek lazım. Terörün tüm dünyanın belası. Ülkelerin teröre karşı işbirliği yapması lazım. Çünkü hepimizin belası terör. Hangi başlık altında olursa olsun terörü lanetliyoruz. Terörün insanlık dışı olduğunu bir kez daha buradan ifade edim.

UKRAYNA: MOSKOVA'DAKİ SALDIRIYLA UKRAYNA'NIN İLGİSİ YOK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yönelik terör saldırısıyla Ukrayna'nın ilgisinin olmadığını belirtti.

Podolyak, Telegram hesabından Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" kaydeden Podolyak, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor." ifadesini kullandı.

DÜNYA ÜLKELERİNDEN MOSKOVA'DAKİ SİLAHLI SALDIRIYA KINAMA



Azerbaycan, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Kırgızistan, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda 40 kişinin öldüğü ve 100'den fazla kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında, 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin, saldırganları etkisiz hale getirmek için başlattığı operasyon sürerken saldırının yapıldığı binada çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Binanın etrafında çok sayıda polis, güvenlik önlemi alırken bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi.

Polis helikopterleri de bölgede devriye gezerken güvenlik güçleri, binanın etrafındaki vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı hakkında ilk an

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN KINAMA MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz..." dedi.

BM: RUSYA'DAN GELEN HABERLERİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yönelik saldırıya ilişkin gelen haberlerin üzüntüyle karşılandığını bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirine, yazılı açıklama yaptı.

"Rusya'dan gelen haberleri üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Haq, olaya ilişkin yazılı açıklama yapılacağını bildirdi.

Başkent Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.