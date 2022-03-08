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Rusya'dan pozitif bir adım daha! ''Sessizlik rejimi'' ilan ettiler

Rusya hükümeti, işgal düzenlediği Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ülkenin bazı kentlerinde sessizlik rejimi ilan edildiğini duyurdu.

IHA8 Mart 2022 Salı 00:53 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 00:53
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Ukrayna ile Rusya müzakerelerinin 3. etabının gerçekleşmesinin hemen ardından Moskova pozitif bir adım attı.

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kiev, Çernigov, Sum, Harkov ve Mariupol kentlerinde 8 Mart'tan itibaren sivillerin tahliye edilebilmesi için sessizlik rejimi ilan ederek insani koridor açılacağını duyurdu.

Merkez açıklamasında, sessizlik rejiminin 8 Mart yerel saatle 10.00 itibariyle başlayacağı ve Rusya'nın 44 bin 187'si çocuk olmak üzere 173 bin 773 kişiyi tahliye ettiğini bildirildi.

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