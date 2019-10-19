23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi: 2 ülke arasındaki siyasi diyalog zirveye ulaştı

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, 'İkili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte. İki ülke arasında ki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık bir araya geliyorlar, daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Ticaret Odası Congreisum'da, Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile çok sayıda davetli katıldı. Fuarda Rusya Federasyonu Büyükelçiliği standını ziyaret eden Büyükelçi Erkhov, Türkiye ve Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Erkhov, "İkili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte. İki ülke arasında ki siyasi diyalog neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız sık sık bir araya geliyorlar, daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor. İki ülke olarak gerçekten stratejik önem taşıyan projeleri üstleniyor ve gerçekleştiriyoruz. Bunların arasında Türk Akımı, Akkuyu nükleer santrali var. Ticaret hacmimiz sürekli artış göstermekte" dedi.
 
'NURİ PAKDİL ÇOK DEVRİMCİ BİR İNSANDI'
 
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ise bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren yazar Nuri Pakdil'in ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi. Pakdil ile geçmişte sık sık görüştüklerini söyleyen Arınç, "Çok devrimci bir insandı. Bunu şiirlerinde ve yazılarında ortaya koyardı. Bazen sol elini kaldırır kendi kendine sloganlar atardı. Bizim hem kendi yetişmemiz üzerinde hem de bugünkü orta yaşlı düşünen kesim üzerinde çok büyük etkisi vardır. Yazdığı kitaplar çok okunmuştur, çok takip edilmiştir. Türk Milletine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
 
Çok sayıda kitapseverin ziyaret ettiği fuar, 27 Ekim'e kadar açık kalacak.
 

MSB´den ´Korkmayın, zulüm bitiyor´ paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı

Bakan Selçuk'tan Nuri Pakdil paylaşımı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

O magandalar yakalandı

O magandalar yakalandı

Nefes kesen maç Galatasaray'ın

Nefes kesen maç Galatasaray'ın

Binali Yıldırım: Tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip gittiler

Binali Yıldırım: Tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip gittiler

Başına silah dayadı, köprüyü trafiğe kapadı! Sonra bahaneler sıraladı

Başına silah dayadı, köprüyü trafiğe kapadı! Sonra bahaneler sıraladı

Kentte herkes merak içinde! Kim bu milyoner?

Kentte herkes merak içinde! Kim bu milyoner?
 

POPÜLER HABERLER

Bakanlık paylaştı! İşte Tel Abyad ve Resulayn´da son durum

Bakanlık paylaştı! İşte Tel Abyad ve Resulayn´da son durum

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

Bakın kabaktan nasıl sanat eseri yaptılar

Bakın kabaktan nasıl sanat eseri yaptılar

Dünyanın en etkileyici kütüphaneleri

Dünyanın en etkileyici kütüphaneleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA