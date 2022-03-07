Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 12. gününde… 24 TV haber nöbetinde

7 Mart 2022 Pazartesi 15:04 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:04

Rusya, saat 10.00 itibarıyla sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı aldı. 4 kritik kentte insani koridor oluşturulacak. Başkent Kiev'den son durumu 24 TV Muhabiri Adem Hançer ve 24 TV Şef Kameraman Uğur Tüney aktarıyor.



Kiev'deki son durumu aktaran Hançer, ateşkesin başladığı ana kadar bölgede bombardıman ve siren seslerinin susmadığını bildirdi. Saat 10:00 itibariyle silah seslerinin durduğunu ifade eden Hançer Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinde tahliyenin hızla sürdüğünü söyledi.

Rusya'nın Kiev merkeze 3 – 4 kilometre uzaklığa kadar yaklaştığını söyleyen Hançer, Ukrayna'nın özgürlük meydanı Kreşatik Caddesi saldırı için hazırlıkların hat safhada olduğunu aktardı. Çelikten ve betondan inşa edilen siperlerin üzerine vatandaşlar tarafından çuvallara doldurulan kumlardan barikatlar inşa edildi. Araç geçişlerini durdurmak için kapanlar hazırlandı.

Rusya'nın saldırıları öncesi Ukrayna'nın en kalabalık en işlek caddelerinden olan Kreşatik Caddesi olası teyakkuza hazır şekilde...

Hançer, ateşkesin süresi için gözlerin masada olduğunun altını çizdi. Dünya bugün Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak 3. Tur müzakerelerden çıkacak sonucu bekliyor. Kiev merkezden Harkiv'e uzanan M6 karayolunun da Rusların kontrolüne geçtiğini anlatan Hançer, önemli geçiş hatlarından olan karayolunda da savunma için cepheler oluşturulduğunu söyledi.

Kiev Tren Garı'ndan tahliyeleri görüntüleyen 24 TV ekibi, şuan bölgede bulunan en güvenlikli taliye noktasının burası olduğunu söyledi. Yanlarına taşıyabilecekleri kadar eşya alan vatandaşlar akın akın güvenli bölgelere gitmeye çalışıyor. Trenlerin saatlerinin net olmadığını söyleyen Hançer, trenlerin doldur boşalt şeklinde çalıştığını ifade etti. Sabah 07:00 19:00 arasında Türk Dışişleri ve Büyükelçilik organizasyonuyla Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğü belirtti.

Sınırlara gidemeyenlerinde Kiev merkezden uzaklaşmaya çalıştıkları bilgisi paylaşıldı.