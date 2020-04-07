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Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekat?

Sabah namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabah namazının kaçrekat olduğunu ve nasıl kılındığını merak ediyor. Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit namaz vardır. Sabah namazı içlerinden en faziletli olanıdır. Sabah erken saatte olması nedeniyle uyanmak zordur ama mükâfatı büyüktür. Peki sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekat? İşte Sabah namazı ile ilgili merak edilenler

07 Nisan 2020 Salı  15:25 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 15:25
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5 vakit namaz kılmak Müslüman âlemi için farzdır. Sabah namazı kaç rekât ve sabah namazı nasıl kılınır sorularının yanıtı da en sık araştırılan konulardan birisidir. Sabah namazında okunacak dualar ve sureleri haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, sabah namazı nasıl kılınır ve sabah namazı kaç rekattır? 2 sünnet 2 farz olmak üzere toplamda 4 rekat olan sabah namazının kılınışı haberimizde.

Müslüman âlemi için farz olan beş vakit namazdan sabah namazı en faziletli olanıdır. İslam'ın ikinci şartı olan namaz, dinin direği olarak da tanımlanır. Her gün sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit namaz kılınır. İlk kez namaz kılacak olanlar sabah namazı nasıl kılınır, sabah namazı kaç rekat gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, sabah namazı kaç rekattır? Sabah namazı nasıl kılınır? İşte adım adım sabah namazının kılınışı

SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?

İslam alemi için en önemli ibadetlerin başında gelen namaz, her gün beş vakit olarak kılınır. Sabah Namazı ise 4 rekattan oluşur. Önce "2 rekat ilk sünnet" sonra "2 rekat Farz" olarak kılınır.

SABAH NAMAZININ SÜNNETİ NASIL KILINIR?

Sabah Namazının Sünneti 1. Rekat

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının ilk sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir (Allahuekber): Erkekler için; İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve 'Allahu Ekber' denir.

Kadınlar ise avuçlarını karşıya tutarak (omuzlarının önüne gelecek şekilde) 'Allahu Ekber' der.

İlk olarak Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeydanirracim – Bismillahirrahmanirrahim" denerek Fatiha okunur. Sonrasında ise İhlas suresi okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rüküya eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve 2. kez secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Sabah Namazının Sünneti 2. Rekat Kılınışı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

SABAH NAMAZININ FARZI NASIL KILINIR?

Sabah Namazının Farzı 1. Rekat

Önce ayağa kalkılarak kamet getirilir.

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat farzını kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Sabah Namazının Farzı 2. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleyküm Ve Rahmetullah" denir.

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