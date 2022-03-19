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Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak, İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak önce İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi, ardından iniş yapmak üzere geri döndü.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 22:32 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 22:32
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Akşam saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki seferlerde gecikmeler yaşandı.

Yoğun kar yağışının görüş mesafesini düşürmesi ve pist temizleme çalışmaları dolayısıyla bazı uçaklar havada bir süre tur attı.

Edinilen bilgiye göre önce İzmir ve Ankara'ya yönlendirilen 10 uçak, daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere geri döndü.

Yağışın azalması ve temizleme çalışmalarının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

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