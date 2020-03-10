İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1322
  • EURO
    6,9747
  • ALTIN
    326.974
  • BIST100
    103581
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı
Güncel

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi, 5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak 3 parçaya ayrılan uçağın 'kara kutusu' niteliğindeki CDR ve FDR'lerin çözümlerini içeren ön raporu hazırladı.

AA10 Mart 2020 Salı 16:39 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 16:41
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre ön raporun hazırlanmasına merkez uzmanlarının yanı sıra ABD Sivil Havacılık Otoritesi ve Boeing firmasından yetkililerin yer aldığı komisyon katkı sağladı.

Almanya'da çözümlenen ve kazanın oluş nedenini belirleyecek kara kutuların çözümlenmesine dair çalışmaları içeren ön rapor, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Çözümlerin ve toplanan diğer bilgilerin değerlendirilmesiyle hazırlanacak nihai rapor, benzer nitelikteki muhtemel kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlayacak.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 737-800 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Olayla ilgili tüm detayların aydınlatılabilmesi için kara kutuların çözümleri yanında havaalanının fiziki yapısı ile hava trafik kontrol konuşmaları, meteorolojik durum gibi birçok bilginin değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya'da kader anı yaklaşıyor
Libya'da kader anı yaklaşıyor

Libya'da kader anı yaklaşıyor

Füzelere karşı kendini koruyabilecek
Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!
Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Alman doktorun oyunu tutmadı
Alman doktorun oyunu tutmadı

Alman doktorun oyunu tutmadı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.