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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşları azaltma kararı

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12 Mart cumartesi yapılması planlanan uçuşların yüzde 30 azaltılacağı bildirildi.

AA11 Mart 2022 Cuma 16:53 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 17:09
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Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12 Mart'ta yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

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