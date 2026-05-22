Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pist bakım çalışmaları tamamlandı

HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yaklaşan yoğun yaz sezonu öncesinde uçuş emniyetini en üst seviyeye çıkaracak altyapı ve bakım operasyonu yapıldı.

6L-24R konumundaki 1. Pist üzerinde tamamlanan çalışmalar kapsamında, yaklaşık 3 bin 850 metrekarelik alanda kapsamlı bakım ve rehabilitasyon çalışması, pist ömrünü uzatmak ve zemin bütünlüğünü korumak amacıyla 8 bin 350 metre derz yenileme işlemi ile pist çevresindeki uçuş güvenliğini desteklemek adına 350 bin metrekarelik alanda ot biçme ve kimyasal mücadele çalışmaları yürütüldü.

Ayrıca, pist merkez hattı AGL (aydınlatma) sistemi için 8 bin 200 metre sekonder kablo çekilirken, taksi yolu kenar armatürleri için 1800 metre, stopbar sistemleri için ise 8 bin metrelik kablo çekim işlemleri yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, havacılık sektöründe hız ve konforun ötesinde, sürdürülebilir emniyet disiplininin temel öncelik olduğunu belirtti.

Havacılık operasyonlarında sürdürülebilir emniyetin temel unsurlarından birinin, pist altyapılarının uluslararası standartlara uygun şekilde belirli periyotlarla bakım, rehabilitasyon ve modernizasyon süreçlerinden geçirilmesi olduğuna işaret eden Kacır, bu yaklaşımın operasyonel sürekliliğin sağlanması, altyapı ömrünün korunması ve uçuş emniyetinin en üst seviyede sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kacır, Türkiye'nin ve bölgenin en yoğun hava trafiklerinden birine ev sahipliği yaptıkları Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında operasyonel mükemmelliği korumanın ve yolculara güvenli yolculuk deneyimi sunmanın HEAŞ olarak en temel öncelikleri olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorumluluk bilinciyle havalimanımızın can damarı olan altyapımızı sürekli modernize ediyor, titiz bir yaklaşımla saha incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Havalimanı altyapılarında gerçekleştirilen bu mühendislik ve bakım-onarım faaliyetleri, yalnızca mevcut operasyonel ihtiyaçlara cevap vermekle kalmayıp, aynı zamanda geleceğin havacılık gereksinimlerine uyumlu, dirençli ve yüksek standartlı bir operasyon ekosisteminin inşasına da katkı sunmaktadır. Uçuş emniyetini merkeze alan, sürdürülebilirlik odaklı ve operasyonel mükemmelliği esas alan yaklaşımımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."