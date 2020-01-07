Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

DHA 07.01.2020 09:45 - Güncelleme: 07.01.2020 11:01

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle pist, saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

THY BASIN MÜŞAVİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."

Bu arada THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 6 uçağından 5'i İstanbul Havalimanı, biri ise Ankara'ya yönlendirildi.

- İSTANBUL HAVALİMANI YÖNLENDİRİLEN UÇAKLAR İÇİN HAZIR

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. İstanbul Havalimanı'nın yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasiteye sahip olduğu öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN PİSTTEN ÇIKAN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kötü hava şartları nedeniyle pistten çıkan uçak ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri Şarja - İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

PEGASUS'TAN PİSTTEN ÇIKAN UÇAK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



PEGASUS Havayolları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma ulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.