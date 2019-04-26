Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla tutuklandı.
- AA
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Uzun tutuklandı - Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla cezaevine gönderildi
CUMHURİYET SAVCISINA İFADE VERDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınan Uzun, emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde getirildiği Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla cezaevine götürüldü.
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