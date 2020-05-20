İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7973
  • EURO
    7,4316
  • ALTIN
    380.298
  • BIST100
    101983
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağlık Bakanı Koca, 16.00'da basın açıklaması yapacak
Güncel

Sağlık Bakanı Koca, 16.00'da basın açıklaması yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 16.00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:40 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:40
ABONE OL

Korku dolu anlar! İşte uçağın saniye saniye çakılma anı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.